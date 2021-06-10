Диетолог рассказала, чем можно перекусить на пляже

Фото: Pexels

Диетолог Александра Давыдова назвала продукты, которые не испортятся во время жаркой погоды и станут оптимальным перекусом на пляже.

По ее словам, еду для перекуса на пляже лучше всего хранить в сумке-холодильнике. Диетолог напомнила о важности употребления достаточного количества воды и порекомендовала использовать для нее тару из стекла, так как пластик при нагреве выделяет вредные вещества. Кроме того, специалист посоветовала отказаться в жару от употребления газировки, алкоголя и кофе.

В качестве оптимального перекуса на пляже подойдет запеченное нежирное мясо в сочетании с цельнозерновым хлебом или хлебцами, утверждает Давыдова. Также для этого подойдут свежие овощи, однако нарезать их заранее не стоит, чтобы внутрь не проникли бактерии. Любителям фруктов лучше остановить свой выбор на яблоках, персиках или грушах.

Не лишним, по мнению диетолога, будет взять на пляж термос с заваренным травяным чаем. Этот напиток отлично утоляет жажду. Она обратила внимание, что не нужно брать с собой молочную продукцию, так как она быстро портится в жару. Исключение можно сделать лишь для твердого сыра, который нужно съесть в течение полутора часов. Этот же совет применим и к сваренным вкрутую яйцам.

Давыдова посоветовала отказаться от колбасы и копченых изделий, так как они задерживают воду.

Также не стоит останавливать выбор на соленых снеках и семечках. Эти продукты слишком калорийны и пачкают руки, сообщает издание «Клопс».

Ранее диетолог Ольга Шмелева назвала идеальный вечерний перекус, который, по ее словам, должен состоять из низкокалорийных продуктов.

Читайте также: Диетолог Гинзбург рассказал об уникальных свойствах черешни