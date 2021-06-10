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Стало известно о состоянии пешеходов, пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Фото: moscow-live

Стало известно о состоянии пешеходов, пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Анастасия Волоснова

Происшествия

Пострадавшие и погибшие в результате аварии с автобусом в Свердловской области были пешеходами, которые шли на работу на местное предприятие. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня, на улице Калинина в поселке Горном. Автобус совершил наезд на остановку КПП завода из-за отказа тормозов. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо пострадали.

Позже в ГИБДД заявили, что травмы получили пять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что все погибшие и пострадавшие были пешеходами. Во время инцидента они шли на работу на предприятие.

СК опубликовал видео с места происшествия.

Уточняется, что рейсовый автобус, который наехал на людей, вез около 50 человек. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Личности пострадавших устанавливаются.

При этом в СК Свердловской области заявили, что в результате аварии также пострадали пять пассажиров автобуса, пишет РИА Новости.

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