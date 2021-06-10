Профессор Продеус предупредил об опасности зуда после купания

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Доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус, который является одним из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале, рассказал о церкариозе, или «болезни купальщиков», проявляющейся зудом.

По его словам, о болезни свидетельствует ряд симптомов, которые проявляются через несколько часов после купания. К ним относятся покалывание, зуд, жжение, покраснение кожи и появление мелких красных волдырей на участках тела, которые не были закрыты купальным костюмом.

Медик отметил, что вероятная причина этого — заражение паразитами, личинками (церкариями) гельминтов, которые живут в организмах водоплавающих птиц и некоторых млекопитающих. Они попадают в воду вместе с испражнениями и проникают в тела улиток. Личинки выбираются наружу во время жаркой погоды. Чаще всего они обитают на мелководье.

Продеус добавил, что разглядеть паразита невооруженным глазом невозможно.

— Личинки проникают под кожу — начинается церкариальный дерматит. Симптомы длятся в среднем до недели. За это время личинки гибнут в организме человека, ведь они попали туда случайно: в поисках своих истинных хозяев — водоплавающих птиц, — написал врач в своем Instagram-аккаунте.

Он предупредил, что опасения должна вызвать ситуация, когда развивается аллергическая реакция на гельминтов. В этом случает симптомы проявляются очень остро, к ним могут также присоединиться бронхоспазм или отеки. Это требует обращения к врачу-аллергологу.⠀

При появлении кожных симптомов Андрей Продеус порекомендовал получить помощь дерматолога или инфекциониста, которые смогут назначить лечение, облегчающее неприятный зуд.

— Особенно стоит это сделать, если заражены дети. Они обычно расчесывают кожу, что приводит к воспалению и дополнительному инфицированию, — добавил врач.

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