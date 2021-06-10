Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей

Фото: patrimonionacional.es

Выставленным в большой галерее королевского дворца Мадрида знаменитым гобеленам Рафаэля угрожает опасность из-за голубей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Экспозиция, где представлены девять ковров с изображением сцен из книги «Деяния святых апостолов» открылась в столице Испании еще в конце прошлого года, однако проблема с птицами возникла лишь несколько недель назад, когда в помещении начали открывать окна для проветривания.

Залетевшие внутрь голуби начали гулять по галерее. Первые фотографии с пернатыми опубликовала испанская газета ABC, отметив, что они «угрожают сохранности девяти ценных гобеленов».

В Институте культурного наследия Испании ответили, что ни одно из произведений величайшего живописца эпохи Высокого Возрождения не пострадало. Специалисты добавили, что не обнаружили во дворце гнезд, и установили в нем несколько безвредных ультразвуковых устройств, чтобы отпугивать пернатых.

— Параллельно с этим мы также контролируем открытие окон, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха в галерее, гарантировать безопасность посетителям и предотвратить проникновение птиц, — сообщили сотрудники института.

Гобелены по оригинальным эскизам Рафаэля создали в Брюсселе в середине XVI века. Папа Лев X в 1514 году поручил живописцу разработать проект с целью украсить Сикстинскую капеллу. Полотна вызвали большой интерес у монархов разных стран, которые начали заказывать их копии. В Мадриде выставлены ковры, приобретенные испанским королем Филиппом II.

Ранее сообщалось, что работу Рафаэля «Обручение Девы Марии» представят в музее «Новый Иерусалим».

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