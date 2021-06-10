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Парки пригласили москвичей на онлайн-программу ко Дню России
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Парки пригласили москвичей на онлайн-программу ко Дню России

Ольга Маркова

Культура

В День России, 12 июня, московские парки приглашают жителей и гостей столицы принять участие в онлайн-программах. На их страницах в социальных сетях можно узнать об истории необычных уголков нашей страны, нарисовать акварельный этюд и создать матрешку.

Усадьба Воронцово на своей странице в «Фейсбуке» прочитает лекцию о необычных уголках нашей страны. Здесь расскажут о Соловецких лабиринтах в Архангельской области, о горе Воттоваара в Карелии, на которой расположены сакральные пирамиды из камней, и о горе Маньпупунер в Республике Коми.

Бабушкинский парк на странице в соцсети «ВКонтакте» приглашает написать акварельными красками этюд, изображающий летнее русское поле. Также здесь пройдет концерт вокальной школы-студии «Аллегро».

Парк «Ходынское поле» приглашает в социальной сети «Фейсбук» сделать матрешку.

Матрешку также можно сделать с Таганским парком. Видеозапись будет размещена в социальной сети «ВКонтакте».

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте mos.ru.

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