Психолог назвал людей, которые чаще всего попадаются на удочку мошенников

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Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, кто чаще всего попадается на удочку мошенников.

Исследования показывают, что уровень киберграмотности граждан и применяемых технических средств защиты постоянно увеличивается. Аферистам становится сложнее обманывать людей, поэтому они постоянно разрабатывают новые схемы. В настоящее время они все чаще используют схему «рекрутеров». Это означает, что они звонят своей жертве и убеждают, что ее взяли на хорошую высокооплачиваемую работу. Мошенники могут обрабатывать свою жертву в течение нескольких дней, постепенно узнавая у нее личные данные.

Как правило, нечистые на руку люди звонят всем подряд, поэтому чаще всего на их удочку попадаются две категории граждан, утверждает эксперт.

— Как правило, злоумышленники получают результат от людей, которые либо слишком в себе уверены, либо, наоборот, очень всего боятся. Особенное внимание мошенники уделяют обработке этого «сверхстраха». В целом есть две крайности: либо люди всем доверяют, либо никому, — объяснил Михаил Хорс.

Психолог посоветовал не терять разум, когда звонят неизвестные люди и говорят, что кто-то хочет похитить средства со счета. В подобных случаях, по словам эксперта, на уловку мошенников попадаются инфантильные люди. Прежде чем давать волю эмоциям в ответ на какую-то новость, нужно сначала все самому проверить, отмечает Nation News.

Ранее сообщалось, сколько мошенники воруют со счетов россиян в месяц.

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