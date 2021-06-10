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Психолог назвал людей, которые чаще всего попадаются на удочку мошенников
Фото: Pixabay

Психолог назвал людей, которые чаще всего попадаются на удочку мошенников

Елена Фролова

Общество

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, кто чаще всего попадается на удочку мошенников.

Исследования показывают, что уровень киберграмотности граждан и применяемых технических средств защиты постоянно увеличивается. Аферистам становится сложнее обманывать людей, поэтому они постоянно разрабатывают новые схемы. В настоящее время они все чаще используют схему «рекрутеров». Это означает, что они звонят своей жертве и убеждают, что ее взяли на хорошую высокооплачиваемую работу. Мошенники могут обрабатывать свою жертву в течение нескольких дней, постепенно узнавая у нее личные данные.

Как правило, нечистые на руку люди звонят всем подряд, поэтому чаще всего на их удочку попадаются две категории граждан, утверждает эксперт.

— Как правило, злоумышленники получают результат от людей, которые либо слишком в себе уверены, либо, наоборот, очень всего боятся. Особенное внимание мошенники уделяют обработке этого «сверхстраха». В целом есть две крайности: либо люди всем доверяют, либо никому, — объяснил Михаил Хорс.

Психолог посоветовал не терять разум, когда звонят неизвестные люди и говорят, что кто-то хочет похитить средства со счета. В подобных случаях, по словам эксперта, на уловку мошенников попадаются инфантильные люди. Прежде чем давать волю эмоциям в ответ на какую-то новость, нужно сначала все самому проверить, отмечает Nation News.

Ранее сообщалось, сколько мошенники воруют со счетов россиян в месяц.

Читайте также: Баженов: По данным банков, борьба с мошенничеством требует срочного законодательного решения

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