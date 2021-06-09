Стало известно, сколько мошенники воруют со счетов россиян в месяц

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Телефонные мошенники воруют со счетов россиян 3,5–5 миллиардов рублей каждый месяц. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

— Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5–5 миллиардов рублей ежемесячно, — рассказал эксперт.

Он уточнил, что средний чек мошеннической операции находится примерно на уровне восьми тысяч рублей.

Кузнецов отметил, что один мошеннический кол-центр осуществляет до 7 тысяч звонков за день, при этом в половине случаев злоумышленники не дозваниваются, сообщает РИА Новости.

По данным Центрального банка, число атак на россиян с использованием методов социальной инженерии в 2020 году увеличилось почти в два раза по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84 процента) мошенники связываются с жертвами по телефону.

Ранее сообщалось, что москвичка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей.

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