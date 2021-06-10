Фото: МИД РФ

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Об этом говорится на сайте МИД РФ в четверг, 10 июня.

В ведомстве пояснили, что принятые меры стали ответными. В мае 2021 года Северная Македония объявила персоной нон грата дипломата российского посольства в Скопье.

Отмечается, что ноту МИД РФ вручили 10 июня поверенному Северной Македонии в России.

Ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

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