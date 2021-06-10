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Офтальмолог рассказала, как без вреда для глаз смотреть на солнечное затмение
Фото: Pixabay

Офтальмолог рассказала, как без вреда для глаз смотреть на солнечное затмение

Елена Фролова

Общество

Кольцевое солнечное затмение состоится в четверг, 10 июня. Его свидетелями смогут стать и жители России. Как понаблюдать за данным явлением без тяжких последствий для глаз, рассказала врач-офтальмолог Ольга Васильева.

Самой худшей идеей станет решение посмотреть в это время на светило без какой-либо защиты. Тогда человек рискует получить ожоги сетчатки глаза. Лучше всего обезопасить себя. Одним из общедоступных вариантов являются солнечные очки.

— Они должны быть качественного производства и выполнены из хорошего пластика. То есть не нужно покупать их в переходе метро. Чтобы не навредить глазам, лучше зайти в хорошую оптику, где можно будет выбрать защиту не менее 400 единиц, — подчеркнула офтальмолог.

Помимо этого, она предложила еще один вариант — использовать специальные очковые стекла, похожие на те, в которых работают сварщики.

— Защита не должна пропускать вредные лучи, в том числе ультрафиолетовые. Иначе человек может получить ожоги сетчатки, отвечающей за остроту и качество зрения, — пояснила Ольга Васильева.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичам и гостям столицы придется постараться, чтобы увидеть солнечное затмение, отмечает телеканал 360. В столице ожидается облачная погода. Поэтому придется ловить просветы в облаках.

Максимальная фаза затмения Солнца придется на 13:40 по московскому времени. Хорошо рассмотреть явление удастся жителям Якутии и Чукотки. В столице будет наблюдаться частная фаза затмения примерно в 14:26.

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