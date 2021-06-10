Эксперт рассказала, в чем можно хранить воду

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Водный баланс оказывает сильное воздействие на все процессы, происходящие в человеческом организме, поэтому его сбой приводит к большим нарушениям в работе органов. Как обезопасить себя от обезвоживания особенно во время жары, рассказала эксперт крупной компании по очистке воды Мария Кулешова.

Потребность организма в потреблении жидкости увеличивается до 50 процентов в жаркие дни. Это связано с активным потоотделением. При этом не менее важными являются образ жизни человека и индивидуальные потребности организма.

— У кого-то пот выделяется активнее, а у кого-то изменения практически незаметны. Пить летом, конечно, нужно больше. Причем я говорю именно о чистой воде, а не сладких и газированных напитках, — подчеркнула Мария Кулешова.

Она также добавила, что не существует строгих правил о том, в какой емкости нужно хранить воду. Это может быть как стеклянная, так и пластиковая посуда, отмечает Nation News.

Как подчеркнула эксперт, важно содержать воду в чистоте. Стекло не будет добавлять в воду ничего, а вот пластик при долгом нахождении на солнце может выделять вредные химические соединения.

Ранее эколог объяснил, какие опасности представляет пластик для природы.

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