Стало известно, как определить уровень загрязнения воды в домашних условиях

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Около 70–80 процентов всех известных человеку заболеваний связаны с загрязнением воды. Этот фактор также сказывается на ускорении процесса старения на 30 процентов. Как проверить качество воды в домашних условиях, рассказала эксперт одной из крупных компаний в области очистки воды Мария Кулешова.

Для этого, по ее словам, нужно обратить внимание на три вещи: цвет, запах и прозрачность жидкости.

— Такие факторы, как цвет и мутность, определяются визуально. Нет ничего сложного в том, чтобы выяснить, обладает ли вода неприятным ароматом. По косвенным признакам можно еще определить жесткость воды. Об этом говорит накипь, которая образуется в чайнике, — объяснила эксперт.

То есть чем быстрее она образуется, тем более жесткой является вода. Кроме того, когда на сантехнике постоянно появляются ржавые подтеки, то в воде есть трехвалентное железо, добавила специалист. По ее мнению, качество воды еще можно определить с помощью простых реагентов, например тестов для проверки жидкости в аквариуме, отмечает Nation News.

— Они стоят недорого и их легко найти. Они помогают определить качество по пяти показателям: жесткость, ph (водородный показатель — прим. «ВМ»), содержание хлора, нитратов и нитритов, — рассказала Мария Кулешова.

Проверить воду таким образом может любой человек, даже без специального образования. Однако у таких тестов есть один недостаток — низкая точность, подчеркнула специалист.

Ранее эксперт разъяснил, с помощью каких методов очищают воду.

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