Никакой больше хлорки: «Вечерка» проверила качество воды из-под крана

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, как и другие регионы, реализует федеральный проект «Чистая вода» и рапортует о качестве воды. Как обстоят дела на самом деле, проверил корреспондент «Вечерки», побывав на столичной станции водоочистки, а главный технолог управления «Мосводоканала» Елена Столярова рассказала, что чаще всего интересует москвичей.

Первый и главный вопрос, которым задается, пожалуй, каждый горожанин, — можно ли называть воду из-под крана питьевой?

— Московская вода тщательно очищается, и, конечно, она питьевая, — уверяет Елена Столярова.

Если сравнивать водопроводную воду с бутилированной, то отличия, конечно, есть — как правило, во втором случае вода искусственно обессолена и у нее нет ни запаха, ни вкуса. Воду из-под крана так не обрабатывают. Но несмотря на это, уверяет специалист, она безвредна для человека, ее можно пить без какой-либо дополнительной очистки или фильтрации.

Московскую воду проверяют по 184 показателям, на станциях водоподготовки постоянно внедряются новые технологии. Тут Москва даже опережает многие страны мира. Хлору, привкус которого в прежние времена чувствовали во вкусе воды жители многих районов, нашли более экологичную замену.

— Для того чтобы воду продезинфицировать и обеспечить санитарную чистоту, на всем пути ее следования от станции водоподготовки до потребителя в Москве используют гипохлорит натрия, — рассказывает Елена Столярова. — Использование хлорсодержащих реагентов — объективная необходимость. Этот технологический прием применяется во всем мире.

Интересно, что вода по вкусу может сильно различаться в зависимости от региона. К примеру, в Санкт-Петербурге она мягкая, поскольку приходит в водопровод из Ладожского озера, которое подпитывается талыми водами. В Москве вкус различается даже по районам, ведь вода к нам попадает из двух источников: реки Москвы и Волги с их водохранилищами. Для московской воды иногда характерен тинистый запах, ведь обе реки, из которых она поступает, берут начало в болотах. Чаще всего он ощущается в период весеннего половодья.

Многие предпочитают отстаивать воду, и это, по мнению специалиста, не только бессмысленно, но и вредно, ведь со временем жидкость теряет свойства, приобретенные во время ее подготовки, и становится комфортной средой для размножения различных микроорганизмов и микроводорослей, как итог — она перестает быть безопасной.

КСТАТИ

Из-за жесткости воды и наличия в ней солей кальция и магния на ее поверхности после кипячения плавают мелкие, не более 0,1 миллиметра, частицы пленки. Жесткость не изменить при водоподготовке, она сама повышается зимой и снижается весной, когда поступает много мягких талых вод.

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