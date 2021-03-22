Москвичам рассказали интересные факты о водоснабжении города

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Саринский проезд, 13с5 Карта всех событий

В понедельник, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов. В связи с этим Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал интересные факты о водоснабжении столицы.

Первый централизованный водопровод был самотечным. Его начали строить в 1779 году по указу императрицы Екатерины II. Водопровод должен был поставлять в город 300 тысяч ведер в сутки, но часть воды терялась из-за несовершенства конструкции.

Из Москвы-реки начали брать воду только в начале XX века. Станция была заложена в 1901 году. Через два года она начала работу и обеспечила более 85 процентов потребностей города в воде. В настоящее время в Москве работают четыре станции водоподготовки: Рублевская, Западная, Северная и Восточная.

Воду очищают в несколько этапов. Сначала в нее добавляют активированный уголь, затем коагулянты. Под их воздействием песок и другие мелкие частицы связываются между собой, образуя крупные «хлопья». Позднее воду отстаивают в резервуарах, прогоняют через фильтр и обеззараживают. Качество воды контролируется круглосуточно.

Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства

По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, объем потребляемой воды в столице снижается. За счет модернизации сооружений водоснабжения и обновления инженерной сети потери воды на пути к потреблению минимизируются.

Также москвичам рассказали, что в Москве есть Музей воды. Здание находится по адресу Саринский проезд, дом 13, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

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