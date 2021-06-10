Игорь Войстратенко: С начала года введено 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости в Москве

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подвел итоги работы возглавляемого им ведомства с начала года. Пресс-конференция прошла 10 июня в информационном центре столичного правительства.

— За пять месяцев текущего года Мосгосстройнадзор оформил 223 разрешения на строительство на общую площадь 5,6 миллиона квадратных метров, — сообщил он.

Введено 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости — фактически это половина годового плана. Из этого объема 2,7 миллиона «квадратов» составило жилье. Также в городе появились пять детских садов, две школы, три лечебно-оздоровительных объекта, пять храмов, 11 гостиниц, апарт-отель и другие здания.

Среди знакомых объектов Игорь Войстратенко назвал станции Большой кольцевой линии метро «Мневники» и «Народное Ополчение», 20 километров дорог, 360 километров инженерных сетей, электродепо «Сокол», новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова», детский музыкальный театр в центре города и пр.

— Всего под надзором комитета находится порядка двух тысяч объектов недвижимости, — продолжил он. — Среди них — объекты метро, дороги, неонатальный центр, объекты олимпийского комплекса «Лужники», дома по программе реновации и другое.

С прошлого года контроль ведомства распространяется также на создание железнодорожной инфраструктуры.

Проверки Мосгосстройнадзора проводятся постоянно. За пять месяцев их прошло свыше 3,5 тысячи. В ходе них выявлено свыше 15 тысяч нарушений. По итогам надзорной деятельности дано более двух тысяч предписаний, общая сумма штрафов составила 269 миллионов рублей.

— Как правило, застройщики стараются устранить нарушения оперативно, — подчеркнул Игорь Войстратенко.

Большое внимание уделяется и экологической составляющей строек. В частности, комитет проверяет объекты на предмет соблюдения норм благоустройства, уровня шумов и вибраций. Также инспекторы проверяют соблюдение противоэпидемических требований. С начала года составлено девять протоколов.

Отдельно Игорь Войстратенко остановился на теме обращения граждан в комитет. С начала года поступило 923 жалобы от горожан, каждая из них рассмотрена. В частности, москвичи просили проверить уровень шума на стройплощадках.

— После вмешательства Мосгосстройнадзора на всех объектах были оперативно выполнены противошумные мероприятия, — сказал он.

Также глава Мосгосстройнадзора сообщил о реформе контрольно-надзорной деятельности.

— Главной задачей проводимой в России реформы является повышение уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, — заявил он. — Акцент делается на профилактику правонарушений, также изменится порядок и характер проверок.

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