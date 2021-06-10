МВД России предложило сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

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Министерство внутренних дел России подготовило предложения, по которым владельцы легковых автомобилей смогут проходить техосмотр в добровольном порядке. Об этом рассказал глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в четверг, 10 июня.

По его словам, водители должны быть заинтересованы в исправности своего авто, поэтому будут проходить техосмотры добровольно.

При этом владельцы автомобилей, которые участвуют в перевозках, не смогут воспользоваться принципом добровольности. Такси, грузовые машины, автобусы нужно будет отвозить на обязательный техосмотр. Новый механизм позволит акцентировать внимание на проверке подобных транспортных средств, считают в МВД.

По словам Черникова, инициатива подразумевает увеличение комфорта автомобилистов при прохождении техосмотра, что должно снизить число ДТП, которые происходят из-за технических неисправностей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду.

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