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Новый электронный сервис для жителей газифицированных домов запустили в столице
Фото: Pixabay

Новый электронный сервис для жителей газифицированных домов запустили в столице

Анастасия Колоскова

Город

Москвичи, проживающие в газифицированных домах, могут воспользоваться новым электронным сервисом. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 10 июня.

— Telegram-бот подскажет точную дату плановой проверки газового оборудования и напомнит о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после попросит оценить работу специалиста, приложив фото, видео или записав голосовое сообщение, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, новый сервис позволяет выбрать удобные часы для визита газовщиков.

В пресс-службе напомнили, что плановые проверки газового оборудования проводятся ежегодно.

Ранее специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели онлайн-лекцию о газовой безопасности в быту для школьников, студентов и их родителей. Жителям столицы рассказали о необходимости регулярной проверки газового оборудования, а также о сроке эксплуатации газовых приборов.

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