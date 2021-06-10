Экономист дал несколько советов начинающим инвесторам

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Секреты удачных инвестиций озвучил экономист Александр Разуваев. По его мнению, входить в мир инвестирования лучше всего с голубых фишек.

— Это акции первоклассных компаний, на которых строится российская экономика. Их выручка составляет десятки миллиардов долларов. Поэтому они выплачивают хорошие дивиденды, в некоторых случаях даже очень высокие, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что эти дивиденды являются ликвидными. Это означает, что их всегда можно будет купить или продать, отмечает Nation News. Разница между стоимостью покупки и продажи дивидендов достаточно мала. При этом специалист подчеркнул, что не нужно связываться с «неликвидом», особенно если человек не является опытным игроком данного рынка.

— Основой в мире инвестиций являются именно голубые фишки. Поэтому советую начинать именно с них. Можно попробовать себя на демо-счете, в виртуальной торговле, а уже потом переходить к настоящим сделкам, — подчеркнул Александр Разуваев.

При этом он подчеркнул, что не нужно вкладывать в портфель акций более половины своих средств, потому что они всегда представляют собой риск.

Ранее экономист назвал невыполнимой идею безусловного базового дохода в России.

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