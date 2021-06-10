Стала известна причина смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу, умерла от инсульта, который был вызван коронавирусом. Об этом сообщила член комитета по контролю и регламенту нижней палаты парламента Лариса Кармазина в четверг, 10 июня.

— Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса, — приводит ее слова РИА Новости.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан. Она окончила Сибирский государственный медицинский университет в 1977 году. В 1998 году Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тыва, после чего уехала строить политическую карьеру в Москву.

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