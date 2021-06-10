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Стала известна причина смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Стала известна причина смерти депутата Госдумы Ларисы Шойгу

Иван Юминов

Общество

Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны России Сергея Шойгу, умерла от инсульта, который был вызван коронавирусом. Об этом сообщила член комитета по контролю и регламенту нижней палаты парламента Лариса Кармазина в четверг, 10 июня.

— Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса, — приводит ее слова РИА Новости.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан. Она окончила Сибирский государственный медицинский университет в 1977 году. В 1998 году Шойгу стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тыва, после чего уехала строить политическую карьеру в Москву.

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