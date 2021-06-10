Предпринимателям рассказали, как открыть летние кафе в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В 2021 году в городскую схему размещения включено более 3,1 тысячи летних кафе и веранд. Получить землю под летнее кафе можно бесплатно и без оформления земельно-правовых отношений.

Предприниматели должны подать заявку и соблюдать все требования при монтаже летних веранд. Город помогает рестораторам, предоставляя субсидии. По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, ресторанный бизнес играет важную роль в жизни столицы. Именно поэтому город уделяет особое внимание поддержке этой сферы.

— Рестораторы могут рассчитывать на субсидии, которые позволяют компенсировать часть расходов, например, на покупку оборудования в кредит или в лизинг, уплату процентов по кредитам, коммунальных платежей или взносов франчайзеру, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

За размещением летних кафе следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Подобные помещения нельзя устанавливать в арках зданий, на цветниках, автостоянках, крышах жилых домов и их пристройках. Веранды должны находиться на расстоянии не более пяти метров от входа в стационарное предприятие, не менее 25 метров от входа в метро, пяти метров от подземного перехода и десяти метров от остановок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии ресторанного бизнеса в столице.

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