Чайные привычки москвичей, огненная кругосветка и потешные картинки: школьников приглашают на онлайн-экскурсии

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В первый месяц школьных каникул пройдет цикл экскурсий в рамках городского проекта «Прогулки по музеям онлайн». Ребятам расскажут об истории электронно-вычислительных машин, чайных традициях наших предков, рассекреченных военных операциях и о том, как с помощью золотых монет можно изучить историю династии Романовых.

15 июня Музей «Садовое кольцо» приглашает школьников и студентов колледжей посетить выставку, посвященную чайным традициям дореволюционной Москвы. Ребятам покажут уникальную коллекцию самоваров Дмитрия Рогова и расскажут о том, как проходило чаепитие у купцов, крестьян и аристократов.

С историей развития вычислительной техники юных жителей столицы познакомит Интерактивный научно-технический Кибер-музей в Муроме 16 июня. Учащиеся узнают о первых попытках человечества облегчить математические расчеты и смогут посмотреть на старые модели зарубежных и отечественных компьютеров.

О выдающихся деятелях искусства прошлого столетия пойдет речь на встрече, которую организует Российский национальный музей музыки 18 июня. Во время экскурсии ребят познакомят с музыкантом, творческий путь которого стал настоящей энциклопедией культурной жизни России первой половины XX века.

В этот же день темой онлайн-встречи в Музее техники Вадима Задорожного станет военная техника и система вооружения, которыми обладал СССР накануне Великой Отечественной войны. Участники встречи увидят стрелковое оружие, противотанковые пушки, разные виды советского и немецкого военного транспорта.

21 июня сотрудник Музея морского флота раскроет участникам онлайн-экскурсии «Огненная кругосветка ледокола «Микоян» подробности военных операций, которые были рассекречены совсем недавно.

22 июня исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Экскурсовод Музея военной истории «Российского военно-исторического общества» расскажет школьникам о советских людях, погибших на фронте и в тылу.

24 июня сотрудники Музея русского лубка и наивного искусства приглашают посмотреть на старинные потешные картинки и вместе с ними раскрыть секреты народного искрометного юмора.

28 июня участники во время онлайн-экскурсии по Музею международного нумизматического клуба получат возможность в увлекательной форме узнать историю династии Романовых с помощью золотых монет, которые выпускались с 1613 по 1917 гг.

«Прогулки по музеям онлайн» — это онлайн-площадка для знакомства юных жителей города с историей и культурой Москвы, ее бытом и традициями, а также с современной жизнью горожан. Проект стартовал в апреле 2020 года. За время своего существования он приобрел огромную популярность и дал массу впечатлений школьникам и студентам колледжей.

Читайте также: Число пользователей библиотеки МЭШ увеличилось почти в два раза за год