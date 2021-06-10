Число пользователей библиотеки МЭШ увеличилось почти в два раза за год

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Число пользователей библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) достигло в этом учебном году 11 миллионов, что почти в два раза больше показателя прошлого учебного года. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки, уточнив что за год в библиотеку обратились 59,5 миллиона раз.

Заместитель руководителя департамента Наталия Киселева объяснила рост популярности МЭШ размещенными в ней удобными и полезными сервисами для всей семьи.

— Это и видеоуроки по всем школьным предметам, и виртуальные лаборатории, и самодиагностика. Кроме того, во время дистанционного обучения МЭШ стала одной из основных образовательных платформ, незаменимым помощником для организации онлайн-уроков. И ее востребованность продолжает расти, — отметила она.

Наибольшей популярностью у школьников и педагогов столицы в завершившемся учебном году пользовались учебники, сценарии уроков, видеоуроки, а также образовательные приложения, тесты и видеоуроки. Отмечается, что к учебникам пользователи библиотеки обратились более 12 миллионов раз. Самыми популярными оказались учебники по геометрии и русскому языку для седьмого класса.

Образовательными приложениями воспользовались почти три миллиона раз, а к сценариям уроков обращались более 2,8 миллиона раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в библиотеке МЭШ представили подборку увлекательных материалов о жизни и творчестве великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Читайте также: Эксперт: МЭШ имеет репутацию качественного продукта не только в России, но и за ее пределами