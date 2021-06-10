Два дома по реновации введут в Троицке до конца 2021 года

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Троицк, Физическая улица, 22к1 Карта всех событий

В 2021 году в Троицке для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию два жилых дома. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, жилые корпуса будут расположены по адресу Физическая улица, владение 22. Фасады зданий облицуют керамогранитными плитами. В первом корпусе разместится 150 квартир, во втором — 144 квартиры. Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.

Первые этажи домов будут нежилыми. Здесь расположатся вестибюль, лифтовой холл, помещения дежурного, зона почтовых ящиков и технические помещения. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Кроме того, они установят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что дом на 182 квартиры передадут под заселение по программе реновации в Кузьминках.

Читайте также: Большинство жителей девяти домов на востоке Москвы выбрали новое жилье по реновации