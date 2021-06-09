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Дом на 182 квартиры передадут под заселение по программе реновации в Кузьминках
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Дом на 182 квартиры передадут под заселение по программе реновации в Кузьминках

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, вл73 Карта всех событий

На юго-востоке столицы в этом году передадут под заселение дом, рассчитанный на 182 квартиры. Об этом в среду, 9 июня, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Речь идет о новостройке, расположенной в районе Кузьминки на улице Юных Ленинцев, дом 73.

— Дом переменной этажности рассчитан на 182 квартиры, площадь жилых помещений — более девяти тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрено размещение нежилых помещений, коммерческих и социальных объектов. Прилегающая территория благоустроена, во дворах размещены детские площадки, — отметил глава департамента.

Всего в Кузьминках запланировано расселение 287 жилых домов по программе реновации. В этих домах проживает более 64 тысяч человек.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в 2023 году в районе Северное Измайлово введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Здание будет находиться по адресу улица 11-я Парковая, владение 45. В настоящее время ведутся устройство котлована и установка шпунтового ограждения. Дом рассчитан на 366 квартир.

Читайте также: Расселение шести домов по программе реновации завершили в мае

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