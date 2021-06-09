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Большинство жителей девяти домов на востоке Москвы выбрали новое жилье по реновации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Большинство жителей девяти домов на востоке Москвы выбрали новое жилье по реновации

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Оренбургская улица, 3 Карта всех событий

В Косино-Ухтомском районе столицы более 80 процентов жителей домов, попавших в программу реновации, выбрали себе новые квартиры. Об этом в среду, 9 июня, сообщил министр правительства Москвы и руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Речь идет о жителях старых домов, которые находятся на улицах Большой Косинской, Оренбургской и Черное Озеро. Их дома подлежали расселению. Абсолютное большинство жителей уже выбрали себе квартиры в новостройках по соседству.

— Они (новостройки — прим. «ВМ») находятся по адресам улица Черное Озеро, дом № 4, и Оренбургская улица, дом № 3. Чуть более чем за месяц больше 80 процентов жителей — 318 человек из 102 семей — дали согласие на равнозначные квартиры. Из них 103 человека из 40 семей уже заключили договоры на новое жилье и готовятся к переезду, — сказал Максим Гаман.

Уточняется, что оставшиеся 92 человека осматривают предложенные им для выбора новые квартиры, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Северном административном округе (САО) столицы под заселение по программе реновации передано 15 домов. По его словам, в указанном округе переселение жителей в новые дома ведется наиболее активно.

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