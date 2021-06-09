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Специалисты по реновации провели встречу с семьей ветерана ВОВ в Зюзине
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Специалисты по реновации провели встречу с семьей ветерана ВОВ в Зюзине

Илья Ашуров

Город

Специалисты, задействованные в реализации проектов реновации, провели встречу с маломобильными гражданами в Зюзине. Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Совещание проходило с семьей, в которой проживает ветеран ВОВ с инвалидностью. В ходе встречи представители департамента подробно рассказали о процессе расселения по программе реновации.

— Мы регулярно организуем встречи в нашем департаменте и в общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации. Однако в определенных случаях для удобства жителей мы проводим и выездные мероприятия, подобные тому, что прошло в управе района Зюзино, — рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Валуй.

Также для ответов на вопросы граждан по программе реновации действует горячая линия.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что дом на 182 квартиры передадут под заселение по программе реновации в Кузьминках. Новостройка расположена в районе Кузьминки на улице Юных Ленинцев, дом 73.

Читайте также: Дом по реновации на 108 квартир появится в районе Бирюлево Восточное

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