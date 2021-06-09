Андрей Бочкарев: 15 новостроек передано под заселение по реновации в САО

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В Северном административном округе (САО) столицы под заселение по программе реновации передано 15 домов. Об этом в среду, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве городапо вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в указанном округе переселение жителей в новые дома ведется наиболее активно.

— Переселение в Северном округе началось в ноябре 2018 года. Сейчас под заселение передано 15 новостроек. Они располагаются в районах Бескудниковский, Войковский, Дмитровский, Западное Дегунино и Тимирязевский. В проектировании и строительстве на территории округа находятся 33 объекта в семи районах общей площадью 483,7 тысячи квадратных метров, — сказал заммэра.

Всего по программе реновации в САО запланировано расселение 514 домов, в которых проживает около 109 тысяч человек. В рамках первого этапа реновации, который продлится до 2024 года, планируется переселить 19,8 тысячи человек из 88 домов.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что расселение шести домов по программе реновации завершили в мае этого года.

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