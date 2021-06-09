Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: 15 новостроек передано под заселение по реновации в САО
Фото: АГН Москва

Андрей Бочкарев: 15 новостроек передано под заселение по реновации в САО

Илья Ашуров

Город

В Северном административном округе (САО) столицы под заселение по программе реновации передано 15 домов. Об этом в среду, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве городапо вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в указанном округе переселение жителей в новые дома ведется наиболее активно.

— Переселение в Северном округе началось в ноябре 2018 года. Сейчас под заселение передано 15 новостроек. Они располагаются в районах Бескудниковский, Войковский, Дмитровский, Западное Дегунино и Тимирязевский. В проектировании и строительстве на территории округа находятся 33 объекта в семи районах общей площадью 483,7 тысячи квадратных метров, — сказал заммэра.

Всего по программе реновации в САО запланировано расселение 514 домов, в которых проживает около 109 тысяч человек. В рамках первого этапа реновации, который продлится до 2024 года, планируется переселить 19,8 тысячи человек из 88 домов.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что расселение шести домов по программе реновации завершили в мае этого года.

Читайте также: Специалисты по реновации провели встречу с семьей ветерана ВОВ в Зюзине

Андрей Бочкареврасселение домовреновация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте