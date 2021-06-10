Сергея Дегтярева освободили от должности замруководителя департамента градостроительной политики Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Дегтярева. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра города.
Согласно документу, Дегтярев освобожден от должности по собственной инициативе.
Ранее Сергей Собянин уволил Александра Соловьева с должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Он освобожден от должности по собственной инициативе. Помимо этого, ранее сообщалось, что мэр Москвы уволил Максима Алексашкина с должности замруководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ).
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