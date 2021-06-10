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Ретроспектива фильмов Сокурова пройдет в «Иллюзионе»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Ретроспектива фильмов Сокурова пройдет в «Иллюзионе»

Ольга Маркова

Развлечения

В кинотеатре «Иллюзион» с 14 по 20 июня к 70-летию режиссера Александра Сокурова пройдет ретроспектива его фильмов.

Вниманию зрителей будет представлено 17 фильмов — по большей части ранних картин режиссера. Москвичам покажут разнообразные работы: от 30-минутного «Разжалованного» о ставшем таксистом сотруднике ГАИ и документального фильма о гениальном композиторе Дмитрии Шостаковиче «Альтовая соната» до части сокуровской тетралогии, повествующей о последних днях Ленина, «Тельце», а также дилогии об отношениях детей и родителей «Мать и сын» и «Отец и сын».

В афише также значатся ленты: «Элегия из России», «Петербургская элегия», «Спаси и сохрани», «Мария», «Солнце», «Одинокий голос человека», «Скорбное бесчувствие», «Соната для Гитлера», «Жертва вечерняя», «Советская элегия», «Московская элегия» и «Дни затмения».

Все фильмы, кроме «Разжалованного» и «Спаси и сохрани», будут демонстрироваться с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России, сообщается на сайте кинотеатра.

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