Четверо мужчин отобрали у водителя миллион рублей на дороге в Москве

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Россия, Москва, МКАД, 10-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Свыше миллиона рублей отобрали у москвича на автомагистрали в Выхино-Жулебине. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел накануне на 10-м километре внешней стороны МКАД. Автолюбителю перегородили дорогу два автомобиля. После этого из машин вышли четверо мужчин в масках.

По словам потерпевшего, они несколько раз выстрелили в воздух, затем разбили стекла его иномарки и похитили из салона коробку с деньгами. После нападавшие скрылись на одной из машин.

Полицейские нашли брошенный автомобиль преступников в Котельниках, в 3-м Покровском проезде.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «ВМ» сообщала, что две девушки избили и ограбили студентку в центре Москвы.

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