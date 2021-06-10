Четверо мужчин отобрали у водителя миллион рублей на дороге в Москве
Свыше миллиона рублей отобрали у москвича на автомагистрали в Выхино-Жулебине. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
Инцидент произошел накануне на 10-м километре внешней стороны МКАД. Автолюбителю перегородили дорогу два автомобиля. После этого из машин вышли четверо мужчин в масках.
По словам потерпевшего, они несколько раз выстрелили в воздух, затем разбили стекла его иномарки и похитили из салона коробку с деньгами. После нападавшие скрылись на одной из машин.
Полицейские нашли брошенный автомобиль преступников в Котельниках, в 3-м Покровском проезде.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее «ВМ» сообщала, что две девушки избили и ограбили студентку в центре Москвы.
Читайте также: Водитель такси ограбил девушку в центре столицы