«Вот тебя и провели»: автоэксперт назвал минусы обязательного техосмотра легковушек

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Идея сделать техосмотр личного авто добровольным — это шаг в верном направлении, поскольку позволит уйти от советской схемы, где за обследование машины водитель нередко «платил деньги мимо кассы». Об этом «Вечерней Москве» сказал автоэксперт Вячеслав Субботин, комментируя предложение МВД России.

Ранее глава ГИБДД МВД РФ Михаил Черников выступил за то, чтобы сделать техосмотр личных легковых автомобилей добровольным вместо обязательного. Руководитель Госавтоинспекции отметил, что Министерство внутренних дел уже подготовило соответствующие предложения о внесении изменений в законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». Инициатива касается только легковушек, находящихся в личном пользовании, и призвана дать водителям возможность оценивать состояние их машин в комфортных условиях, пояснял Черников. По его мнению, это, в свою очередь, позволит сократить число аварий из-за технической неисправности автомобилей.

Субботин в беседе с «ВМ» поддержал идею Черникова и выразил мнение, что обязательный техосмотр в условиях современного мира, где создаются очень продвинутые, «диагностирующие сами себя» машины, действительно не так необходим. Более того, и в былые времена обязательный ТО не сильно помогал бороться с аварийностью на дорогах, зато обдирал водителей, заметил эксперт.

— У нас это все превратилось в зарабатывание денег, и Черников отдает себе отчет в том, что схема стала такой, какой была при СССР. Тогда ты приезжал на ТО по формальному какому-нибудь признаку, тебя фотографировали, ты отдавал деньги, что называется, мимо кассы — и вот тебя и провели. А кто не заплатил — будет мучиться. И все будут платить, и безопасность это не улучшит, — посетовал Субботин.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

По его словам, инициатива МВД соответствует мировой практике, поскольку современные автомобили оказались значительно надежнее, чем предполагалось. В этой связи, например, во многих американских штатах вообще нет техосмотра, отметил автоэксперт.

— А там, где он есть, ТО на уровне: «У вас ремень пристегнут? Да? Тогда и езжайте!». Все, — с иронией указал он.

Субботин также подчеркнул, что на дорогу сегодня не сможет выехать совсем неадекватный человек «без тормозов и с закрытыми фарами и глазами». Никого за руль не пускают без медицинских заключений и проверок, уточнил специалист.

— И потом самое важное — чтобы не было раненых и погибших. А аварии — тьфу на них. Железка и есть железка. Вот Черников и напирает на это (снижение смертности — прим. «ВМ»). На это ведь влияют разные факторы и в первую очередь — дорожная инфраструктура, — заключил Субботин.

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