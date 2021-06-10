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«Попала в тепличные условия»: Ходченкова рассказала о своих первых съемках
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Попала в тепличные условия»: Ходченкова рассказала о своих первых съемках

Михаил Алимов

Общество

Актриса Светлана Ходченкова рассказала, какими были ее первые съемки. Она играла главную роль в картине «Благословите женщину» Станислава Говорухина. Актриса искренне благодарна режиссеру за свой громкий дебют.

— Моя первая съемочная площадка — у Станислава Сергеевича Говорухина. Я сразу попала в тепличные условия. Меня любили, берегли, обожали, — вспоминает она.

Звезда поделилась, что сейчас она работает с режиссером Александром Молочниковым. Раньше Ходченкова снялась в его фильме «Скажи ей», а сейчас под его руководством играет в театре Софью Егоровну из чеховского «Платонова».

— Любой взгляд, направленный на тебя, кажется тебе каким-то вызовом. Ты сразу взрываешься — и это было очень правильно, потому что мы смогли сыграть самые напряженные сцены именно так, как надо, — рассказала актриса в интервью для журнала ОК.

Ранее Ходченкова рассказала о работе с режиссером Александром Молочниковым.

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