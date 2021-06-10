Работа автобусных маршрутов в Москве изменится из-за празднования Дня России

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, Калужское шоссе, 21-й километр Карта всех событий

В связи с празднованием Дня России изменится работа маршрутов в разных частях Москвы. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что маршрут № 839 в воскресенье, 13 июня, будет работать по расписанию субботы, а № 964 будет курсировать в соответствии с режимом работы торгового центра «МЕГА». С 11 по 13 июня от ТЦ «МЕГА — ‎Теплый Стан‎» последний автобус отправится в 0:30 следующего дня, а 14 июня последний автобус отправится в 23:30.

Ранее сообщалось, что маршруты нескольких коммерческих перевозчиков изменятся с 10 по 16 июня.

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