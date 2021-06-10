Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Теннисистка Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»
Фото: instagram/nastia_pav

Теннисистка Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Кирилл Николаев

Спорт

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек из Словении. Встреча прошла в Париже 10 июня и завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Россиянка впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Ее соперницей станет победитель полуфинальной встречи между Марией Саккари из Греции и Барборой Крейчиковой из Чехии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в столице. Москва примет турнир после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования будут проходить в период с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Читайте также: Задержанную в Париже теннисистку Сизикову освободили из-под стражи

теннисроссиянкаСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте