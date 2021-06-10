Теннисистка Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек из Словении. Встреча прошла в Париже 10 июня и завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Россиянка впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Франции. Ее соперницей станет победитель полуфинальной встречи между Марией Саккари из Греции и Барборой Крейчиковой из Чехии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в столице. Москва примет турнир после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования будут проходить в период с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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