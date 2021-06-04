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Задержанную в Париже теннисистку Сизикову освободили из-под стражи
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Задержанную в Париже теннисистку Сизикову освободили из-под стражи

Анастасия Волоснова

Происшествия

Теннисистку Яну Сизикову, задержанную после матча в рамках турнира «Ролан-Гаррос» во Франции за якобы умышленный проигрыш, освободили из-под стражи. Об этом рассказали в прокуратуре Парижа в пятницу, 4 июня.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следствие продолжается.

— Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, французская газета Parisien сообщила о задержании Сизиковой на территории Парижа. Она подозревается в умышленном проигрыше в матче турнира по теннису. Спортсменка опровергает подозрения в свой адрес и планирует подать жалобу на клевету.

Ранее адвокат Сизиковой заявил, что ей может грозить до 10 лет тюрьмы в случае предъявления обвинений. В настоящий момент идет предварительное следствие и официальных обвинений россиянке не предъявлено.

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