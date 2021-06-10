Как с помощью массажа избавиться от головной боли: советы специалиста

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Головная боль — один из неприятных симптомов, который может возникнуть в любой момент. Особенно тяжело приходится людям, которые хронически страдают мигренью. Постоянно принимать лекарства — не выход, поэтому можно помочь себе с помощью различных техник массажа головы. Он показан людям, которые страдают от мигрени, сонливости, бессонницы, нехватки жизненных сил, ухудшения памяти, склонны к частыми перепадам настроения. Одно из направлений в массаже — это давление, оказываемое на определенные точки меридиана, которое может напрямую стимулировать не только ваши внутренние органы, но и области мозга. Массажист Владимир Яременко рассказал «Вечерней Москве», как избавиться от головной боли.

Противопоказания

Специалист отметил, что массаж головы противопоказан людям, которые имеют воспалительные процессы, инфекции, онкологические заболевания, расстройства психики, острые лихорадочные состояния, высокую температуру, кровотечения и склонность к ним.

В результате этих манипуляций наблюдаются следующие эффекты:

— уменьшаются головные боли;

— повышается стрессоустойчивость организма;

— улучшается самочувствие и настроение;

— улучшается циркуляция крови;

— снятие излишней напряженности;

— улучшается обмен веществ в тканях.

Основные техники:

Классический

Совмещает в себе различные элементы, выполняется последовательной сменой движений. Механическое воздействие простимулирует нервные окончания кожи, активизирует внутренние процессы организма. Поможет устранить головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой системой, состояние тревожности и выпадение волос.

Точечный

Техника направлена на улучшение кровообращения, насыщения кислородом клеток кожи, увеличения эластичности и снятия отечности. Точечное воздействие стимулирует естественный кровоток, тем самым улучшает клеточное питание, кислородный обмен, цвет лица становится свежее, повышается гладкость и упругость кожи.

Аюрведический

Уникальная техника заключается в том, что специалист надавливает на особые точки, что позволяет проработать мышечные зажимы, устранить скованность, помогает справиться с бессонницей. Также поможет снять весь негатив и напряжение, которые накопились за несколько лет в результате психологических потрясений.

Вакуумный

Интенсивное воздействие на мягкие ткани. С помощью этой техники нормализуются кровообращение и лимфоток, устраняются головные боли, ускоряется процесс восстановления после операции.

Акупрессура

Это вид рефлексотерапии, раздражение рецепторов путем надавливания на специальные точки. Этот метод воздействия на организм появился в Китае. Считается, что по 14 энергетическим каналам нашего тела циркулирует энергия. Когда в каком-то из каналов происходит сбой — начинаются болезни, плохое настроение, проблемы с кожей. Китайцы уверены, что восстанавливать баланс можно, воздействуя на энергетическую точку.

Точка Инь-тан — точка третьего глаза, стимуляция точки поможет снять головные боли, избавиться от напряжения, улучшить память.

Если вы решили помочь себе самостоятельно, есть несколько общих правил:

Расположите пальцы на точке.

Начните давление, постепенно усиливая нажим.

Работать с одной точкой можно от 3 до 10 минут.

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