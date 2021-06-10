Столичного пенсионера ограбили по телефону на 1,5 миллиона рублей

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Пожилого москвича ограбили по телефону почти на 1,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по столице.

Мужчине 1943 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником Пенсионного фонда РФ. Он предложил мужчине провести перерасчет пенсионных начислений и в ходе разговора выманил у пенсионера реквизиты банковского счета. С него злоумышленник снял свыше 1 миллион 491 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» сообщала, что четверо мужчин отобрали у водителя миллион рублей на дороге в Москве.

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