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Запчасти на четверть миллиона похитили с автобусного завода в Подмосковье
Фото: МВД

Запчасти на четверть миллиона похитили с автобусного завода в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия

Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже автозапчастей с автобусного завода. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В преступлении подозреваются сотрудники завода. В течение девяти месяцев они похищали запчасти и прятали их в своих шкафчиках. После чего, договорившись с водителем автобуса, вывозили их с территории предприятия.

Спустя какое-то время злоумышленники продавали украденное с помощью онлайн-объявлений.

— Полицейский, выступающий в роли покупателя, приобрел часть похищенных деталей. После передачи денежных средств правонарушитель был задержан с поличным. Остальные соучастники противоправного деяния задержаны по местам своего проживания, — рассказала представитель ведомства.

Запчасти на четверть миллиона похитили с автобусного завода в ПодмосковьеФото: МВД

По данному делу задержали четырех человек. Во время обысков у них нашли: датчик давления воздуха, кран уровня пола, модулятор EBS, блоки управления клапанов, твердотельный накопитель и блок фары — всего 150 деталей. Своими действиями они нанесли материальный ущерб более чем на 250 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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