Мужчина избил двух человек в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, улица Александра Невского Карта всех событий

Полицейские задержали в центре столицы 30-летнего подозреваемого в избиении двоих мужчин. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

Инцидент произошел на улице Александра Невского. Мужчина поссорился с двумя мужчинами и избил их руками и ногами. Потерпевших доставили в больницу. Медики констатировали, что нападавший нанес тяжкий вред их здоровью.

Задержанный рассказал, что конфликт произошел на почве алкогольного опьянения. Также выяснилось, что ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Накануне «ВМ» сообщала, что на этой же улице произошел похожий инцидент. Мужчина жестоко избил оппонента, которого после доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него разрыв левой почки, сломанную скулу и черепно-мозговую травму.

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