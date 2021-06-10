Мужчине проломили череп у гаражного кооператива на юге Москвы
Мужчине проломили голову у гаражей на юге столицы. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел накануне вечером на проезжей части рядом с гаражным кооперативом, который находится по адресу Шипиловский проезд, 22.
Медицинская помощь понадобилась 39-летнему мужчине. Его доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в ведомстве.
Ранее «ВМ» сообщала, что переломавший мужчине ребра в одной из московских квартир задержан.
Читайте также: Мужчине пробили легкое во дворе дома в Новой Москве