Мужчине проломили череп у гаражного кооператива на юге Москвы

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Россия, Москва, Шипиловский проезд, 22 Карта всех событий

Мужчине проломили голову у гаражей на юге столицы. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел накануне вечером на проезжей части рядом с гаражным кооперативом, который находится по адресу Шипиловский проезд, 22.

Медицинская помощь понадобилась 39-летнему мужчине. Его доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что переломавший мужчине ребра в одной из московских квартир задержан.

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