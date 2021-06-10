Мужчине пробили легкое во дворе дома в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Северная улица, 2 Карта всех событий

Неизвестный ранил мужчину в грудь в Новой Москве. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

Инцидент произошел накануне ночью в поселении Марушкинском. У дома по улице Северная, 16а, на мужчину напал случайный прохожий. Злоумышленник ударил его ножом в грудь и скрылся.

Позже, бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у него колото-резаное ранение левого легкого.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что москвичу проломили голову пивной кружкой у бара в центре Москвы.

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