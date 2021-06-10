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Москвичу проломили голову пивной кружкой у бара в центре Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru

Москвичу проломили голову пивной кружкой у бара в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Бутырский Вал, 2 Карта всех событий

Жителю столицы проломили голову пивной кружкой у бара в центре столицы. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел у питейного заведения, расположенного на улице Бутырский Вал, дом 2. В какой-то момент мужчина вступил в конфликт с незнакомцем, который быстро перерос в драку.

В какой-то момент злоумышленник вышел из себя и схватился за пивную кружку, которой несколько раз ударил своего оппонента. После того, как мужчина упал правонарушитель стал добивать его ногами.

Успокоившись и поняв, что произошло, злоумышленник скрылся. А потерпевшего доставили в больницу, где у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Вскоре правонарушитель был задержан. Им оказался 47-летний безработный мужчина. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» писала, как во время алкогольного застолья москвич повздорил со своими сожителями. Конфликт быстро перерос в драку. В результате инцидента зачинщик спора оказался в больнице.

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