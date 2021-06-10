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Пьяные арендаторы избили владельца квартиры после совместного застолья
Фото: pixabay.com

Пьяные арендаторы избили владельца квартиры после совместного застолья

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Госпитальный Вал, 5к16 Карта всех событий

Во время алкогольного застолья москвич повздорил со своими сожителями. Конфликт быстро перерос в драку. В результате инцидента зачинщик спора оказался в больнице. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Пострадавший москвич проживает в трехкомнатной квартире на улице Госпитальный вал, дом 5. Эта недвижимость принадлежит ему всего на одну треть, а оставшиеся две комнаты сдаются другим владельцем в аренду.

До определенного момента сожители не приносили хлопот собственнику, а однажды все вместе даже устроили застолье с алкоголем. Во время него и произошел инцидент, о котором идет речь: между мужчиной и арендаторами произошла ссора, которая быстро переросла в драку. Позже владельца комнаты госпитализировали с переломом руки и ушибами.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае: неизвестный избил 43-летнего мужчину в квартире по месту проживания, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. На следующий день скорая доставила его в больницу с разрывом селезенки и переломами ребер.

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