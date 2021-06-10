Пьяные арендаторы избили владельца квартиры после совместного застолья

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Россия, Москва, улица Госпитальный Вал, 5к16 Карта всех событий

Во время алкогольного застолья москвич повздорил со своими сожителями. Конфликт быстро перерос в драку. В результате инцидента зачинщик спора оказался в больнице. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Пострадавший москвич проживает в трехкомнатной квартире на улице Госпитальный вал, дом 5. Эта недвижимость принадлежит ему всего на одну треть, а оставшиеся две комнаты сдаются другим владельцем в аренду.

До определенного момента сожители не приносили хлопот собственнику, а однажды все вместе даже устроили застолье с алкоголем. Во время него и произошел инцидент, о котором идет речь: между мужчиной и арендаторами произошла ссора, которая быстро переросла в драку. Позже владельца комнаты госпитализировали с переломом руки и ушибами.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае: неизвестный избил 43-летнего мужчину в квартире по месту проживания, в результате чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. На следующий день скорая доставила его в больницу с разрывом селезенки и переломами ребер.

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