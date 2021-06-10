Велосипедист чуть не проломил голову пенсионерке в центре Москвы

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Россия, Москва, Шмитовский проезд, 16с1 Карта всех событий

Велосипедист сбил пожилую женщину в центре столицы. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными повреждениями. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 9 июня в Шмитовском проезде. Москвичка шла по своим делам, как вдруг на нее наехал велосипедист. Последний, не оказав помощь женщине, скрылся с места происшествия. Позже потерпевшую госпитализировали. В больнице у нее диагностировали ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» сообщала, что в больницу обратился 22-летний житель столицы. Он рассказал, что получил травмы в районе дома 10 на Шаболовке в результате наезда на него велосипедиста. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы и ссадины.

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