Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Велосипедист чуть не проломил голову пенсионерке в центре Москвы
Фото: Pixabay / Luisella Planeta Leoni

Велосипедист чуть не проломил голову пенсионерке в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Шмитовский проезд, 16с1 Карта всех событий

Велосипедист сбил пожилую женщину в центре столицы. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными повреждениями. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 9 июня в Шмитовском проезде. Москвичка шла по своим делам, как вдруг на нее наехал велосипедист. Последний, не оказав помощь женщине, скрылся с места происшествия. Позже потерпевшую госпитализировали. В больнице у нее диагностировали ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «ВМ» сообщала, что в больницу обратился 22-летний житель столицы. Он рассказал, что получил травмы в районе дома 10 на Шаболовке в результате наезда на него велосипедиста. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы и ссадины.

Читайте также: Сотрудники подмосковного автобусного завода крали запчасти в течение 9 месяцев

госпитализация#пенсионеркавелосипедист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте