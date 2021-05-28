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Велосипедист сбил пешехода на юге Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Велосипедист сбил пешехода на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Шаболовка, 10 Карта всех событий

Пешеходу потребовалась медицинская помощь после того, как его сбил велосипедист на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

В больницу обратился 22-летний житель столицы. Он рассказал, что получил травмы в районе дома 10 на Шаболовке в результате наезда на него велосипедиста. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы и ссадины.

Сотрудники лечебного учреждения сообщили об инциденте в полицию, однако сам пострадавший к правоохранителям не обращался.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ДТП на МКАД пострадал один человек.

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