Велосипедист сбил пешехода на юге Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Шаболовка, 10 Карта всех событий

Пешеходу потребовалась медицинская помощь после того, как его сбил велосипедист на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 28 мая.

В больницу обратился 22-летний житель столицы. Он рассказал, что получил травмы в районе дома 10 на Шаболовке в результате наезда на него велосипедиста. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы и ссадины.

Сотрудники лечебного учреждения сообщили об инциденте в полицию, однако сам пострадавший к правоохранителям не обращался.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в ДТП на МКАД пострадал один человек.

Читайте также: Мужчину жестоко избили в центре Москвы