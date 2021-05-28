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Один человек пострадал в ДТП на МКАД
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Один человек пострадал в ДТП на МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 32-й километр Карта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра помогли ликвидировать последствия ДТП, которое произошло на юге столицы в ночь на 28 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

На 32-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. В результате один человек получил травмы. Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему мужчине первую помощь и передали его приехавшей бригаде медиков для дальнейшего осмотра.

Один человек пострадал в ДТП на МКАД

Ранее сообщалось, что санитарный вертолет эвакуировал девушку с различными травмами, которая пострадала в ДТП, в московскую больницу.

Читайте также: ДТП с участием мотоцикла произошло на 43-м километре МКАД

аварияДТПспасатели
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