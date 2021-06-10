Переломавший мужчине ребра в одной из московских квартир задержан

скорая помощь / Фото: скриншот с видео на youtube канала «Скорая помощь»

Россия, Москва, 3-й Дорожный проезд Карта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого в избиении москвича в его квартире в районе Чертаново Южное. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮАО.

По данным ведомства, напал на жителя квартиры 33-летний безработный мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что инцидент произошел по адресу 3-й Дорожный проезд. 42-летний москвич пригласил к себе малознакомого человека. Вероятнее всего они выпили и у них завязалась ссора. В какой-то момент злоумышленник потерял над собой контроль и накинулся на своего нового приятеля.

Позже, медики доставили жильца дома в одну из столичных больниц. У него диагностировали разрыв селезенки и множественные переломы ребер.

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