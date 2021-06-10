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Мужчина украл две банки кофе из магазина на юго-востоке Москвы
Фото: pixabay.com

Мужчина украл две банки кофе из магазина на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия

Полицейские задержали ранее судимого 41-летнего приезжего по подозрению в краже из магазина на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, мужчина украл две банки кофе со стеллажа магазина, который находится на улице Совхозной. Сумма ущерба составила 1742 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее «ВМ» сообщала, что двое чистоплотных граждан украли шампунь из магазина самообслуживания.

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