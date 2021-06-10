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Новая Православная энциклопедия расскажет о казни за смену религии в Саудовской Аравии
Фото: patriarchia.ru

Новая Православная энциклопедия расскажет о казни за смену религии в Саудовской Аравии

Юлия Павлушова

Общество

Опубликованный 61-й том Православной энциклопедии содержит статью о традициях Саудовской Аравии — страны с абсолютной монархией, где могут казнить за переход в другую религию. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает сайт Московской патриархии.

Издание выпустили в ознаменование 2000-летия Рождества Христова. Для это был создан одноименный Церковно-научный центр.

Основное внимание создатели энциклопедии уделили истории Русской православной церкви. Также в нем представлены статьи о Сальвадоре, Сан-Томе и Принсипе, Сан-Марино, Сан-Францисской и Западноамериканской епархии Русской зарубежной церкви.

Кроме того, авторы проанализировали разные страны с точки зрения религиозной истории и религиозного законодательства.

Ранее РПЦ назвала три группы церковных правонарушений.

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