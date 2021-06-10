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Эксперт спрогнозировал курс доллара на июнь
Фото: Pixabay

Эксперт спрогнозировал курс доллара на июнь

Елена Фролова

Экономика

Согласно данным, по состоянию на 11:30 утренних торгов 10 июня на столичной бирже, курс доллара снизился на 0,18 процента, упав до уровня 72,17 рубля за единицу.

Накануне, 9 июня, этот показатель поднялся на 0,03 процента до отметки 72,31 рубля за доллар. Инвесторы все также пристально следят за геополитической ситуацией.

Во время прошедших торгов рубль упал ниже 72 рублей за доллар, однако так и не закрепился. Основным сдерживающим факторов оказалась рыночная неопределенность. Инвесторы надеются узнать данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые в дальнейшем сформируют дальнейшую тенденцию американской валюты.

Поводом для падения послужила и коррекция на рынке сырья. Она произошла после отчета Министерства финансов США об увеличении запасов бензина и дистиллятов за прошедшие семь дней. При этом тенденция на рынке энергоносителей продолжится при постепенном восстановлении мировой экономики и спроса на нефть, отмечает «Экономика сегодня».

Положительно на позициях рубля сказываются прогнозы, которые касаются решения Центрального Банка России по процентной ставке. Согласно предположениям, Центробанк 11 июня скорее всего поднимет ключевую ставку на 0,5 процента до 5,5 процента. В случае, если ее поднимут на 0,75 процента, то курс отечественной валюты укрепится. Аналитики и экономисты уверены, что доллар в июне будет стоить 70-72 рубля.

По мнению экономиста Александра Разуваева, рубль остается сырьевой валютой, отмечает ФАН. Его колебания в этом месяце будут определяться ценами на «черное золото». Вместе с тем внимание инвесторов сейчас приковано к предстоящей встрече президентов России и США.

— Тема санкций в отношении России вечна. При этом не думаю, что стоит ожидать какие-то важные для рынков новости по данному вопросу, — подчеркнул Александр Разуваев.

По его мнению, политика временно должна отойти на задний план.

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