Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,05 рубля

Фото: Вечерняя Москва

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра», по данным на 19 часов 10 июня, снизился на 9,35 копейки и составил 72,0578 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Уточняется, что показатель сравнивается с результатом предыдущих торгов. Минимальный курс доллара США составил 71,7 рубля, максимальный — 72,33 рубля. Было заключено 44 719 сделок на сумму 182,61 миллиарда рублей.

При этом средневзвешенный курс евро по таким же расчетам снизился на 18,69 копейки и составил 87,769 рубля.

Цена последней сделки составила 87,51 рубля. Курс валюты колебался в диапазоне от 87,37 рубля до 88,0875 руля. Было заключено 7543 сделки на сумму 29,55 миллиарда рублей.

Ранее финансовый эксперт посоветовал купить валюту до длинных выходных.

Читайте также: Экономист дал несколько советов начинающим инвесторам